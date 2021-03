Come annunciato nella giornata di ieri dal Sindaco Amedeo Bottaro, prendono il via oggi le vaccinazioni agli agenti di Polizia di Stato della Provincia Bat all’interno del Pala Assi di Trani. In data odierna verranno effettuate somministrazioni anticovid per 49 agenti di Polizia così suddivisi:

10 del Commissariato Andria

9 del Commissariato Barletta

4 del Commissariato Canosa

11 del Commissariato Trani

8 della Polizia Stradale di Trani

3 della Polizia Stradale di Spinazzola

4 della Polizia Giudiziaria Trani

Le operazioni continueranno anche nella giornata di domani.