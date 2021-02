Inizia il girone di ritorno per la Florigel Pallavolo Andria con un turno infrasettimanale che vedrà questa sera impegnati nel Palazzetto di Lucera i ragazzi di coach Pepe dopo un turno di riposo previsto dal calendario.

Nelle gare dello scorso fine settimana confermati i risultati come da pronostico con Molfetta e Paglieta che hanno avuto la meglio rispettivamente su Gioia e Lucera. Nel girone di andata solo sconfitte per il team andriese con una gara da recuperare, proprio contro il Lucera. Al momento la classifica parziale è guidata dal Molfetta (12) a seguire Gioia (9), Paglieta (6) ed Andria e Lucera a 0 punti.

La situazione difficile che stanno affrontando tutte le società ha portato la Federazione Nazionale ad adottare la decisione di sospendere, per questa stagione agonistica, le retrocessioni per tutti i campionati di serie B.

A fine allenamento di rifinitura le parole del coach Antonio Pepe: «Riposando sabato scorso abbiamo avuto modo di lavorare un po’ più tranquillamente sia sulla parte fisica che sul nostro gioco. I ragazzi mostrano sempre più impegno e l’obiettivo di questa stagione è quello di cercare di farli crescere come singoli e come squadra. Per alcuni di loro è la prima annata da titolari in serie B, un campionato difficile ma non impossibile, spero solo che approfittino per “riempire il loro borsone” con questa ulteriore esperienza personale, che possa farli crescere e servire per il proseguo con questa passione. Ora testa al prossimo turno che ci vedrà affrontare, nella gara infrasettimanale, il Lucera che come noi ha avuto un cammino difficile fino a questo momento».

Appuntamento nel Palazzetto di Lucera questa sera a partire dalle ore 18.30 per la gara valevole per la prima giornata di ritorno del girone I1 tra l’Impretek Lucera vs Florigel Andria con diretta sui canali Facebook.