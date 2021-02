Ci sono diversi positivi al tampone per la rilevazione del Covid-19: salta il consiglio comunale di Andria. Questa mattina sono stati effettuati i tamponi sui consiglieri comunali chiamati a riunirsi oggi in pubblica seduta a partire dalle ore 16. Ma i tamponi rapidi hanno restituito la notizia di diverse positività. Per questo il consiglio è rinviato a data da individuarsi. Tra i punti in discussione la presentazione delle linee programmatiche dell’amministrazione guidata da Giovanna Bruno.