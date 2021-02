Fresche novità per la compagine andriese di Gioventù Nazionale. Il coordinamento cittadino del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, infatti, rinnova la sua base rappresentativa.

E’ stato nominato, dal responsabile regionale di Gn Andrea Piepoli, il nuovo coordinatore cittadino. Si tratta di Andrea Di Matteo, giovanissimo, studente andriese classe 2003 da sempre appassionato di politica e di giovani.

«Ringrazio Andrea Piepoli per la fiducia riposta nella mia persona -commenta Di Matteo- Negli ultimi mesi abbiamo costruito una comunità umana e politica di ragazzi intraprendenti e impegnati in svariati ambiti della società civile, puntando ad una formazione sia politica che culturale. Questo, nel nome dei valori e degli ideali: bandiera della nostra vita da non ammainare mai. Ci siamo messi alla prova e stiamo anche portando avanti l’esercizio della rappresentanza nelle nostre scuole, con impegno e perseveranza. Nel solco dell’esperienza politica nazionale di Fratelli d’Italia e di Gioventù Nazionale, dobbiamo continuare a tener alta e fiera la nostra fiaccola, tramandandola di generazione in generazione!»

E’ stato nominato, invece, vice coordinatore cittadino Edoardo Panza, studente universitario in campo anche alle ultime elezioni comunali. «Stiamo costruendo una pagina nuova nel cdx -commenta Panza-, un rinnovamento che si costruisce su basi solide, su una storia da continuare a scrivere, coltivando la tradizione. Quello che rappresenteremo sarà un laboratorio aperto a tutti i giovani della città che vogliono districarsi in prima persona nelle più svariate dinamiche socio-politiche. Buon lavoro a tutti!»