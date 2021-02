E’ caccia al riscatto per la Fidelis Andria che domani al “Degli Ulivi” affronta il Francavilla di Lazic con la consapevolezza di avere un’arma in più dopo il match di Lavello e cioè il caloroso sostegno dei tifosi seppur lontani dallo stadio. L’accoglienza di ritorno da Lavello ha dato carica e responsabilità in più al gruppo Fidelis.

A certificare un legame che sembra esser importante è stato proprio il tecnico Luigi Panarelli nella conferenza stampa pre gara. Le scorie del match contro il Lavello si chiamano squalifiche: della gara contro il Francavilla non faranno parte capitan Manzo e Venturini entrambi squalificati per un turno.

Le due assenze saranno in parte ristorate dalla presenza del neo arrivo Simone Figliolia per l’attacco biancazzurro. Un attaccante che va a ricoprire un tassello mancante nel gioco di Panarelli.

Sulla via del recupero Paparusso, che ha ricominciato gli allenamenti con il gruppo, lavoro equilibrato per Cerone, ha spiegato Panarelli che sarà a disposizione del tecnico andriese dopo il forfait nel riscaldamento di Venosa contro il Lavello. Chi preoccupa è invece Monaco che resterà in dubbio sino alla fine. Difficile un cambio di modulo comunque, più probabile un adattamento dell’undici titolare alle assenze. Del Francavilla bisogna temere senza dubbio il grande agonismo e l’esperienza di una squadra plasmata da un tecnico come Lazic.

La gara avrà inizio alle ore 14,30 e sarà trasmessa in diretta, come di consueto, sui canali social della Fidelis Andria grazie alla produzione realizzata dal partner dei biancazzurri Telesveva.