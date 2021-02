Il Sindaco Giovanna Bruno, ha chiesto alla Sangalli di effettuare la pulizia straordinaria di alcune vie e aree particolarmente coinvolte nel triste, ed incivile, fenomeno di “rifiuto selvaggio”.

La Sangalli ha così liberato dai rifiuti – come si vede dalle foto – alcune vie ed aree prospicienti la nuova stazione ferroviaria di Andria Sud, il Cimitero comunale, via Corato ed il ponte sulla tangenziale. Tutte aree non coperte dal contratto di servizio che la Sangalli ha comunque ripulito, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune.

«Noi – spiega il Sindaco Giovanna Bruno – facciamo il nostro tutte le volte che possiamo per tenere pulita la città e liberarla dai rifiuti selvaggi, ma se ci sono andriesi incivili che la offendono, ogni giorno, buttando rifiuti e lanciando sacchetti dalle auto, è una bella lotta. Noi a questa lotta non rinunciamo e se tutti vigiliamo, continuando a fare le segnalazioni del caso, gli incivili saranno sempre meno”.