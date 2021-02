Sono 50.700 le prenotazioni per i vaccini Covid-19 per gli ultraottantenni registrate fino ad oggi alle ore 18.00 sui sistemi della Regione Puglia.

«Stiamo procedendo speditamente – commenta l’assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco – e abbiamo raggiunto circa un quarto della popolazione target in un giorno e mezzo di apertura delle agende. Confidiamo che nei prossimi giorni sarà raggiunto il target delle prenotazioni, una volta rodato completamente il sistema. La raccomandazione è sempre quella di non accalcarsi in farmacia o di affollare i cup: i vaccini saranno disponibili per tutti».