Ripartiti: ed è già una notizia significativa. Il ritorno alla normalità non è ancora dietro l’angolo, ma ha deciso ad inizio febbraio di riprendere gli allenamenti la Virtus Andria. Lo ha fatto essenzialmente per i propri numerosi tesserati, tra primi calci, piccoli amici e pulcini. Troppo forte la loro voglia di tornare sui campi e condividere la gioia e le emozioni del calcio con i coetanei. Chiaramente, almeno per il momento, senza partitelle e senza contatto. Regola numero uno: rispettare il distanziamento. A dirigere l’orchestra Raffaele Quaranta, uno che ad Andria non ha bisogno di particolari presentazioni. Da calciatore ha fatto la storia della Fidelis. Da responsabile tecnico della Virtus il suo obiettivo è quello di mettere su un vivaio di spessore.

Ha diverse iniziative in cantiere la Virtus nel breve, medio e lungo termine. Una di queste scatterà già lunedì prossimo. Il riferimento è al rapporto di collaborazione con l’istituto superiore Ettore Carafa di Andria. La società del presidente Gecaleanu avrà una struttura in più dove svolgere la propria attività mentre metterà a disposizione i propri tecnici per progetti scolastici che riguardano lo sport.

Il servizio completo su News24.City.