L’idea è quella di promuovere una campagna di sensibilizzazione sui rifiuti che spesso vengono abbandonati nelle aree verdi o nelle periferie, senza pensare che gli stessi, in un modo o nell’altro, ritornano da noi: nel pesce che peschiamo, nelle verdure che mangiamo, per esempio, ma anche nelle tasse che paghiamo. A tal fine è stato scelto come hashtag ufficiale della campagna #IlRifiutoTiTornaIndietro

Si tratta di un problema serio, il più delle volte trascurato: rifiuti non differenziati, ingombranti abbandonati, inciviltà nei luoghi comuni. Occorre necessariamente, cambiare le nostre abitudini, ritornando a prenderci cura del nostro pianeta, del nostro territorio.

Un tema piuttosto delicato che da cittadini e da attivisti non possiamo affatto tollerare, un fenomeno da contrastare per non minacciare la nostra salute, prima ancora che l’immagine della nostra città.

La campagna prevede la pubblicazione di alcuni video realizzati dai ragazzi e le ragazze delle varie associazioni coinvolte in collaborazione con il Comune di Andria. La soundtrack dei video è il nuovo singolo del cantante andriese Misga: ‘Voglio andare al mare‘, un brano che attraverso ironia e giochi di parole punta a sensibilizzare sul tema dell’inquinamento ambientale.

La campagna durerà per l’intero 2021, un anno in cui si cercherà, attraverso attività sui social (dirette, scambi, testimonianze) di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini su questa tematica così attuale. Proviamo così a dare un messaggio forte e chiaro al nostro territorio e speriamo che tutti si sentano coinvolti.