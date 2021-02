Scontro frontale sulla rampa della Tangenziale comunale in prossimità dello svincolo per la ex S.P. 231 tra un furgone FIAT Doblò e un’autovettura Matiz. È accaduto intorno alle ore 8. Il conducente della Matiz ha riportato lesioni per le quali è stato soccorso e trasportato, tramite autoambulanza del 118, presso il Pronto soccorso dell’ospedale “L. Bonomo” e le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazione ma, al momento, sono ancora in corso accertamenti diagnostici.

Sul posto sono intervenuti gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, che, dopo aver messo in sicurezza la circolazione stradale stante la presenza del curvone, hanno provveduto all’esecuzione dei rilievi di rito, a fare rimuovere i veicoli gravemente danneggiati e non marcianti, a far pulire la strada dai detriti prodottisi a causa dello scontro e ad avviare le indagini per risalire all’esatta dinamica del sinistro stradale e, di conseguenza, accertare le responsabilità.