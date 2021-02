Procede spedita la campagna pugliese di vaccinazioni anti Coronavirus. In attesa di entrare nella fase 2, che sarà dedicata agli anziani over 80, sono 137.750 le dosi somministrate sino a questo momento nella regione, come confermano i dati aggiornati del Ministero della Salute. Un numero pari a quasi il 92% di quelle consegnate, e cioè 150.275.

La stragrande maggioranza delle somministrazioni (oltre 115mila) sono state effettuate nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, mentre sono circa 23mila quelle che sono state destinate al personale non sanitario e agli ospiti delle case di riposo. 15 infine le persone di età superiore ad 80 anni che hanno ricevuto la prima dose.

Intanto, secondo le informazione diramate dal Dipartimento regionale della Salute, sono oltre 57mila i pugliesi immunizzati dal Covid, avendo ricevuto sia la prima che la seconda dose del vaccino Pfizer.

Partita anche la somministrazione dei primi vaccini forniti dell’azienda farmaceutica Moderna. Sino ad ora ne sono state utilizzate 535 dosi: 252 in provincia di Brindisi, 262 nel Leccese e 21 nel territorio di Foggia.

Assieme agli ultimi operatori sanitari ancora rimasti senza il vaccino di richiamo, nei prossimi giorni, partiranno le inoculazioni anche per i tirocinanti delle scuole di Medicina, ai quali presto si aggiungeranno quelli di Scienze delle attività motorie e sportive. È stata accolta infatti la richiesta fatta dalle associazioni studentesche, che chiedevano di inserire nella prima fase della campagna vaccinale anche gli studenti ad indirizzo sanitario, a partire da coloro che svolgono attività nei reparti ospedalieri. Le somministrazioni dovrebbero cominciare dalla metà di questa settimana.

Intanto è cominciata la marcia di avvicinamento alla fase 2 della campagna. Obiettivo: immunizzare i circa 260mila ultraottantenni che vivono in Puglia. La regione si prepara a diramare le liste degli anziani che riceveranno i vaccini. A loro saranno destinate esclusivamente dosi di Pfizer e Moderna, mentre quelle di AstraZeneca saranno somministrate solo alle persone con meno di 55 anni. La data segnata in calendario per l’inizio della seconda fase è quella del 15 febbraio.