Ancora incidenti stradali sulle strade cittadine. Lunedì mattina impegnativo per gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale. Nel giro di poco più di un’ora e mezza si sono verificati tre incidenti stradali, di cui uno con feriti lievi, che solo per la benevola sorte non hanno causato tragedie.

Il primo si è verificato alle ore 11:00 circa sulla centralissima e trafficatissima Via Barletta, in corrispondenza dell’incrocio con Via Armellini, dove per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura FORD S-Max, condotta da un 64enne, si è scontrata con una FIAT Bravo, condotta da una giovane donna, la quale a seguito della collisione è salita con le ruote sull’adiacente marciapiede abbattendo un palo sostenente la segnaletica stradale. Per fortuna, in quel frangente, non vi erano pedoni in transito sul marciapiede e in sosta

davanti all’esercizio commerciale ivi ubicato. Illese le persone coinvolte ma la FIAT Bravo ha riportato seri danni che hanno richiesto l’intervento del carro-attrezzi poiché non era più marciante. Sul posto sono intervenuti anche gli operai comunali dell’ufficio Mobilità e Traffico che hanno reciso e rimosso il palo abbattuto eliminando così ogni pericolo per la circolazione stradale. La segnaletica stradale sarà ripristinata al più presto. Ovviamente traffico rallentato fino a conclusione delle operazioni di rilievo e rimozione del veicolo e del manufatto stradale danneggiato.

Nemmeno il tempo di concludere il suddetto intervento che gli uomini del Nucleo di Pronto Intervento sono dovuti intervenire su Via Ospedaletto nei pressi di Viale Orazio per un tamponamento, occorso alle ore 12:35 circa, tra una Toyota Yaris, condotta da un 60enne, e una FIAT Seicento, condotta da una cinquantenne. Lievi danni ai veicoli ma la donna ha

riportato lesioni per le quali è stata è stata accompagnata, tramite veicolo privato, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “L. Bonomo” di Andria. Comunque le sue condizioni non destano preoccupazione.

Quasi contemporaneamente, su Via N. Pisano all’incrocio con Via G. Massari, due autovetture, una FIAT Panda e una FIAT Punto, per una probabile mancata precedenza, sono pervenute a violenta collisione a seguito della quale la FIAT Punto è salita con le ruote sul marciapiede e con la parte anteriore si è schiantata contro il muro di recinzione di un fabbricato. Anche in questo caso, fortunatamente, non vi erano pedoni in transito sul marciapiede e le conseguenze del sinistro stradale sono state gravi solo per i veicoli coinvolti. Danneggiato anche il muro del fabbricato. Gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento hanno eseguito i rilievi di rito e fatto intervenire il personale della ditta Sicurezza & Ambiente per la pulizia della strada e il ripristino della sicurezza per la circolazione stradale.

Dal Comando di Polizia Locale fanno sapere che, dopo il lavoro effettuato sul campo, sarà necessario svolgere tutta l’attività di indagine, di accertamento delle responsabilità e di ricostruzione delle dinamiche degli incidenti stradali e, infine, l’attività sanzionatoria. Una giornata ancora lunga.