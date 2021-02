Esattamente 29 anni fa, il 5 febbraio 1992, nasceva ad Andria la sezione cittadina della Confraternita di Misericordia. Da quella data, ad oggi, sono passati 29 lunghi anni di servizio, di lavoro per la comunità, di azione e passione verso il prossimo.

Nel solo anno 2020, un anno davvero particolare anche a causa della pandemia da Covid-19, sono stati quasi 227mila i chilometri percorsi dai mezzi della Misericordia di Andria ed oltre 12mila i servizi portati a compimento per la comunità. Ieri, allora, una santa messa all’interno della Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo di cui è parroco Don Michele Lamparelli correttore della Misericordia di Andria. Celebrazione affidata a Don Mimmo Francavilla. Le restrizioni Covid non hanno permesso una partecipazione ancor più importante di volontari non solo della Città di Andria ma anche e soprattutto delle città limitrofe. C’è stata, invece, la presenza istituzionale con in testa il Sindaco della città Giovanna Bruno oltre che il Direttore della centrale operativa del 118 di Bari-Bat, il Dr. Gaetano Dipietro, che dopo oltre 40 anni lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età. Proprio a lui è stata dedicata una particolare targa.

Il ricordo è andato subito anche ai volontari che non ci sono più. Sono molti in 29 anni di storia, ma un pensiero particolare è andato a Francesco D’Agnelli scomparso qualche giorno fa e sempre attivo soprattutto nel settore delle radiocomunicazioni sua vera passione. Altro bel momento la consegna di attestati di benemerenza e di partecipazione ai corsi di formazione di tanti volontari in particolare delle nuove G.emme che sono anche il futuro del movimento delle Misericordie.