Per chi conosce ogni segreto della sua terra, per chi ha nel suo DNA vigne ed ulivi, per chi vive alla ricerca della perfezione, deve esser stato drammatico scoprire il furto di migliaia di piccole barbatelle pronte ad esser impiantate. Siamo all’interno delle Cantine Rivera dove Carlo de Corato ci spiega cosa è accaduto nei giorni scorsi ma soprattutto ci spiega sia quanto è difficile fare agricoltura di qualità in questi luoghi tartassati anche dalla malavita e sia il perché non ci si possa assolutamente abbattere anche in circostanze come questa.

Carlo de Corato ha 82 anni e da 50 anni è il patron della Rivera, una delle cantine punto di riferimento della denominazione Castel del Monte. I passi fatti in avanti in questi anni hanno permesso di continuare a lavorare anche sul fronte della ricerca, un passaggio essenziale se si vuole crescere. Varietà autoctone di qualità. Il furto ha solo parzialmente bloccato questo processo. Un furto destinato probabilmente al mercato nero. Un furto che però riporta drammaticamente in auge un problema particolarmente sentito da queste parti e cioè la sicurezza nelle campagne.

Il servizio completo su News24.City.