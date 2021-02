All’inizio di questo strano torneo di Serie D a causa anche dell’emergenza sanitaria in corso, sarebbe stato davvero inimmaginabile ipotizzare che la penultima sfida del girone d’andata, la gara tra Lavello e Fidelis Andria, sarebbe valsa una sfida tra seconde della classe. Pur con una classifica ancora parziale il derby appulo-lucano, che manca in serie D da 39 anni, diventa un crocevia per le due squadre per ragioni diametralmente opposte come ci spiega il tecnico Luigi Panarelli nel pre gara.

Curiosità di comprendere a che punto sia il percorso di crescita. Una curiosità che già domenica scorsa ha comunque portato ad un risultato importante dopo una gara incredibile come quella con il Molfetta. Una vittoria che è valsa il terzo successo di fila ed il nono risultato utile consecutivo nonostante i due rigore parati dal portiere ospite Rollo. Una Fidelis a cui non manca il carattere.

Per il toto formazione ampie scelte per Panarelli che avrà praticamente tutti a disposizione tranne Paparusso ormai però sulla via del rientro. Ci sarà anche Tiziano Prinari che ha scontato il turno di squalifica oltre ad Antonio Marino, esterno di centrocampo, arrivato ieri dal Taranto per completare ancora meglio il pacchetto mediano della formazione andriese.

La gara avrà inizio alle 14,30 dallo stadio “Lorusso” di Venosa, e come sempre sarà visibile live, questa volta sui canali social della Fidelis Andria Facebook e Youtube, grazie alla produzione realizzata da Telesveva partner dei biancazzurri.