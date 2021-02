Uno scontro frontale tra due auto è avvenuto attorno alle ore 13.30 sulla strada provinciale 13 Andria-Bisceglie nel territorio di Trani. Nel violento impatto, nel quale sono state coinvolte una Fiat Punto e una Megane Station, sono rimaste ferite in maniera non grave due persone, un uomo ed una donna entrambi soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati nei vicini ospedali di Andria e Bisceglie. Sul posto anche i Carabinieri che sono al lavoro per capire le cause dell’incidente e per regolare il traffico.

