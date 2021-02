Via libera al bando per i ristori agli operatori della ristorazione dei Comuni rimasti in zona arancione a dicembre 2020 dopo l’ordinanza nazionale pubblicata il giorno 7, vigilia dell’Immacolata. In quei giorni la Puglia era tornata in zona gialla ma, su sollecitazione del Presidente Michele Emiliano, 20 comuni pugliesi ad elevato rischio epidemiologico da Covid-19 furono retrocessi in arancione. Tra quei comuni anche 4 della Provincia Bat: Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola. Un importante danno economico per i ristoratori interessati dalla restrizione dopo i preparativi per accogliere i clienti nel giorno dell’Immacolata. Spese che si rivelarono vane, se non utili al solo servizio d’asporto.

Oggi, dopo discussione in IV commissione regionale, è arrivato il via libera per il bando della Camera di Commercio di Bari indirizzato a quei ristoratori colpiti dall’ordinanza. A darne notizia sui social è il consigliere regionale e capogruppo del Partito Democratico, Filippo Caracciolo. «Il ristoro minimo – si legge – sarà di 500 euro».

Queste le attività interessate per il bando, in base al codice Ateco di riferimento: alberghi, ristorazione (quelle con somministrazione e quelle connesse alle aziende agricole), gelaterie e pasticcerie (anche ambulanti), bar e altri esercizi simili senza cucina.

Per le imprese costituite in data antecedente al 1 gennaio 2020:

– in caso di fatturato 2019 compreso tra € 0,00 e € 10.000,00, un ristoro pari al 5% del fatturato stesso;

– in caso di fatturato 2019 superiore a € 10.000,00, un ristoro calcolato applicando al calo di fatturato subito nel periodo 8 – 14 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, la quota percentuale indicata nella tabella sottostante, secondo i codici Ateco e gli scaglioni di fatturato riportati, fermi restando i limiti minimo e massimo anch’essi indicati:

Per le imprese costituite in data successiva al 1 gennaio 2020:

– un importo di € 375,00 per le imprese aventi uno dei seguenti codici ATECO: 55.10, 56.10.30, 56.10.41, 56.30;

– un importo di € 500,00 per le imprese aventi codice ATECO: 56.10.11 o 56.10.12.

Ecco il bando nel dettaglio: bando ristori 7 dicembre