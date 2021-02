Margaret Karram, della Terra Santa, è stata eletta Presidente dei Focolari. Succede Chiara Lubich fondatrice del Movimento e a Maria Voce, rimasta in carica per 12 anni. Secondo mandato, invece, per Jesùs Morán con il compito di sostegno e collaborazione della neo-eletta Presidente dei Focolari.

Margaret Karram, 58 anni, è araba (nata ad Haifa), cattolica.

Per l’intenso impegno profuso a favore del dialogo tra culture e religioni diverse è stata insignita nel 2013 del Mount Zion Award, premio per la riconciliazione, attribuitole insieme alla studiosa e ricercatrice ebrea Yisca Harani. Nel 2016 è insignita del Premio internazionale S. Rita assegnatole per aver favorito il dialogo tra cristiani, ebrei, musulmani, israeliani e palestinesi, partendo dalla quotidianità della vita vissuta.

Queste le parole di Margaret Karram appena eletta: «Vorrei dire a tutta la famiglia del Movimento dei Focolari nel mondo un grandissimo, infinito grazie. In questi giorni ho sperimentato l’unità di tutta l’Assemblea, ho sentito l’unità e la forza di tutti i figli di Chiara in tutto il mondo. E la mia risposta immediata è: “Eccomi, sono al vostro servizio, sono al servizio della Chiesa, del Movimento e dell’umanità insieme a tutti voi”».

Jesús Morán, spagnolo, rieletto Copresidente dopo l’esperienza appena conclusa accanto a Maria Voce, si è laureato in Filosofia presso l’Università Autonoma di Madrid. Ha conseguito una licenza in Teologia Dogmatica presso la Pontificia Università Cattolica di Santiago del Cile e un dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense a Roma.

Come Copresidente è responsabile dei sacerdoti che aderiscono ai Focolari e si prende cura che la vita interna e le attività del movimento siano conformi alla fede e alla morale della Chiesa.

Unanime il plauso della Comunità dei Focolari di Andria.

«La nuova Presidente e il Copresidente rieletto sono personalità di altissimo profilo che interpretano in maniera autentica, profonda, intensa e concreta il carisma del Movimento dei Focolari favorendo il dialogo con le diverse e complesse identità culturali e religiose del mondo intero in piena sintonia con il dettato evangelico. Nella consapevolezza che entrambi continueranno a infondere lo slancio spirituale dei Focolari fondato sulla fede e sui più elevati valori morali, formuliamo a Margaret Karram e a Jesùs Moràn i più fervidi auguri per l’oneroso lavoro che li attende nei prossimi anni».