22% di casi in meno rispetto a sette giorni fa con una incidenza ogni 100mila abitanti che si attesta a 129 in una settimana. Sono i numeri della Provincia di Barletta Andria Trani che, dopo i nuovi picchi registrati a gennaio, sta lentamente scendendo nella curva dei contagi da Covid-19. La media Puglia è 124 casi ogni 100mila abitanti che è anche una soglia da tener d’occhio per valutare la reale incidenza sulla popolazione nei diversi territori. Unica provincia che resta con indice oltre i 200 casi ogni 100mila abitanti è quella di Taranto che è comunque in discesa rispetto agli scorsi sette giorni del 10%. Unica provincia in salita è quella di Brindisi che comunque resta con un’incidenza al di sotto della media regionale e cioè a 121 casi ogni 100mila abitanti. Nella sesta provincia pugliese, negli ultimi sette giorni, la media giornaliera è stata nel complesso di 72 nuovi casi di positività al covid-19.

In Puglia la percentuale dei posti letto occupati resta leggermente sopra la soglia critica così come nella BAT come conferma il Direttore Generale dell’ASL BT Alessandro Delle Donne. Occupati 155 posti di terapia intensiva pari al 34% con una riduzione, tra entrate ed uscite del giorno, di 15 pazienti mentre sono 1429 i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali pugliesi pari al 41% di quelli disponibili con un meno 3 tra entrate ed uscite del giorno.