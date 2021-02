Una domenica mattina diversa, vissuta nel segno dell’amore per il mare e l’ambiente costiero. Il Centro Subacqueo di Andria e l’A.S.D. SuppiAmo di Trani si sono dati appuntamento ieri mattina presso il litorale di Matinelle per alcune immersioni finalizzate ad un unico scopo: ripulire le acque dai rifiuti presenti. E così è stato. I volontari delle due realtà hanno raccolto un importante quantitativo di plastica, materiali vari di scarto, polistirene, vetro, e molto altro ancora. Dopo aver concluso le operazioni di recupero rifiuti dal mare, si sono diretti presso alcune spiagge dello stesso litorale per completare il loro intervento. Anche in qui non è mancato il ricco “bottino”.

Un’azione che è stata documentata in alcuni video realizzati da Centro Subacqueo e A.S.D. SuppiAmo. I volontari hanno invitato chiunque vorrà unirsi alla loro prossima “mission” di rimozione rifiuti sul territorio. Una bella iniziativa che fa bene alla natura e che lancia un segnale importante: l’inciviltà può essere combattuta, anche con piccoli ma importanti gesti.