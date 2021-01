Ripresi gli allenamenti questa mattina per la Fidelis Andria presso lo stadio Sant’Angelo dei Ricchi , dopo l’importante successo al “San Ciro” di Portici. Lavoro di scarico per coloro che sono scesi in campo ieri, mentre il resto del gruppo ha svolto una seduta agli ordini del preparatore atletico Giuseppe Ciciriello. Domani il team andriese svolgerà una seduta di allenamento pomeridiana in vista del delicato di derby mercoledì contro il Molfetta.