Considerato che la ripresa delle attività scolastiche è prevista dal giorno 1 febbraio e

quindi ci sarà un notevole incremento dei bus in arrivo e in partenza a Piazza dei Bersaglieri d’Italia, per il trasporto degli alunni frequentanti gli Istituti Tecnici Superiori, sia cittadini che provenienti dalle città limitrofe il Comune di Andria tramite ordinanza dirigenziale ha istituito due nuove fermate per i bus in via Vaccina e viale Venezia Giulia dal primo al 28 febbraio in forma sperimentale salvo proroga o rimodulazione da adottarsi con successiva ordinanza.