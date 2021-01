Una iniziativa partita dalla bella idea di Tiziana e Francesco Tesse. Con la loro pizzeria “La Piazzetta” ad Andria, hanno deciso di avviare nelle scorse settimane il progetto un “Panzerotto sospeso”. Per tutto il mese di dicembre e durante le festività natalizie, i due giovani titolari della pizzeria di via Annunziata ad Andria, hanno scelto di invogliare i propri clienti a regalare panzerotti fritti destinati ai più bisognosi od alle famiglie più in difficoltà. Al termine di ogni giornata, poi, sono state raccolte le somme, ricavate dai panzerotti pagati e non ritirati, interamente devolute nei giorni scorsi alla Confraternita Misericordia di Andria per proseguire le proprie attività in favore dei più bisognosi. Una iniziativa molto bella e spontanea che in un periodo di emergenza e grave difficoltà di molte famiglie, ha puntato a donare un pizzico di serenità, un piccolo momento di gioia.

«La Misericordia di Andria vuole ringraziare di cuore per il bellissimo gesto Tiziana e Francesco – ha spiegato Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia – un gesto davvero sentito e che ci ha sorpreso positivamente. La comunità è molto più solidale di quanto si possa pensare. Nei momenti di difficoltà vien fuori tutta la parte bella racchiusa in un gesto come questo che ha già aiutato e che permetterà di aiutare ancora molte persone. Un forte abbraccio a Tiziana e Francesco». La raccolta comunque continua.