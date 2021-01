«Entro 120 giorni avremo il progetto da mettere in gara per l’esecuzione delle opere». E’ quanto riferito dal Direttore Generale della Asl Bt Alessandro Delle Donne a margine di un incontro con il Sindaco Giovanna Bruno ed i capigruppo del Consiglio Comunale per illustrare quelle che sono le novità in merito al nuovo Ospedale di Andria.

Ecco le parole del Direttore Generale. Il servizio.