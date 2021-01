Terzo mandato di fila per Tania Zenga alla guida del Centro Sportivo Italiano Provinciale Bat. Una conferma per l’andriese che sarà ancora presidente per il prossimo quadriennio. La cerimonia si è tenuta sabato pomeriggio presso l’Oratorio Sant’Agostino di Andria.

“Chiamati ad educare con lo Sport” è il motto del C.S.I. (Centro Sportivo Italiano), la più antica polisportiva, costituita nel 1944 dalla gioventù di Azione Cattolica. Una EPS (Ente di Promozione Sportiva), basata sul volontariato, con visione cristiana, come ha introdotto Don Vito Gaudioso, prossimo consulente ecclesiastico. Promozione dello sport di base, non alla ricerca del campione, come ci ricorda Serafina Grandolfo, consigliera nazionale e presidente CSI Bari, che ha sottolineato la similitudine di questo periodo Covid con il post-guerra mondiale. Intervento seguito all’augurio per il nuovo quadriennio da parte del Presidente regionale Ivano Rolli.

Anche il presidente nazionale Bosio, ha espresso il suo saluto, evidenziando, come il ruolo dei consiglieri deve essere basato sull’onestà e non legato alla poltrona. Un’associazione inclusiva, di squadra, che deve andare a recuperare ogni tesserato perso.

Un applauso dei pochi presenti è scaturito dall’entrata della Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, che ha segnalato la sfida della sua amministrazione alla chiamata alle arti, con azioni pratiche (parchi, parrocchie, associazioni), per ristabilire la socialità mortificata e sprigionata in casa.

È il turno dell’assessore Daniela Di Bari, che si sofferma sui progetti in tempi di normalità. Rivalutazione e riqualificazione degli spazi aperti, facendosi innamorare dallo sport, parlando ed esprimendosi con esso e generando vita.

Ma la vera protagonista della serata è senz’altro Tania Zenga, riconfermata Presidente provinciale BAT per il 3° mandato consecutivo. Il leit motiv, tema del mandato, sarà: “Generare futuro”, il dovere di costruire una nuova realtà. Con lei eletti consiglieri: Salvatore Molfetta, Fabio Di Vincenzo, Nico Como, Giacomo Ceci, Federica Zenga, Grazia Ferrante, Gianpaolo Brescia, Rossella Liso.