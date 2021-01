Al “Degli Ulivi” sarà la terza partita consecutiva tra le mura amiche per la Fidelis Andria di Gigi Panarelli che, in questo stranissimo campionato, si è ritrovata a saltare per Covid l’unico match in esterna previsto dopo il ritorno in campo dalle festività natalizie. Dopo il pari contro il Nardò arriva il match contro la Team Altamura, squadra di Monticciolo lanciatissima in seconda piazza anche se poco distante dai biancazzurri. La sfida contro i murgiani è per il tecnico Panarelli una gara importante anche a livello personale visto che con l’Altamura ha concluso la sua carriera da calciatore ed iniziato quella da allenatore qualche anno fa.

C’è voglia di riscatto ha spiegato Panarelli perché con il Nardò, nonostante le occasioni create, vi è stata una prestazione sottotono che non ha convinto fino in fondo il tecnico andriese.

Fidelis che, tuttavia, resta una delle migliori difese del torneo. Si parte da questa certezza per cercare di aumentare i giri del motore sotto porta dove manca un po’ di cinismo, come spiega Panarelli.

Il tecnico avrà a disposizione anche l’ultimo arrivato in casa biancazzurra e cioè l’esterno Pelliccia. Potrà anche contare sul rientro al 100% di Mati Cristaldi in attacco dunque ampia scelta. Il derby sarà live in diretta sulle pagine social della società biancazzurra, sia facebook che youtube, grazie alla produzione a cura di Telesveva. Match con inizio alle 14,30 ma già dalle 14,15 sarà possibile seguire il pre gara dal “Degli Ulivi”.

L’intervista completa su News24.City.