L’Associazione Sociale e Culturale Ideazione di Andria ha deciso di sostenere la battaglia del piccolo Paolo di Valenzano in provincia di Bari, affinché possa vincere la partita della sua vita. Il piccolo Paolo è affetto da SMA e necessita di un farmaco molto costoso per poter sperare di vivere. Ha bisogno dello Zolgesma un farmaco che la sanità italiana passa gratuitamente fino al sesto mese di età; ma purtroppo quando è nato il piccolo Paolo ancora non era stato approvato.

Oggi invece Paolo ha compiuto già 15 mesi e non può avere gratuitamente il farmaco in quanto in Italia non è ancora stato approvata la somministrazione del farmaco fino ai 21 kg, come invece accade in altri paesi europei e negli USA. Lo Zolgensma costa 2.100.000 dollari: il nostro ed il tuo aiuto, anche piccolo, è la sua unica speranza. Non c’è tempo da perdere, perchèé il farmaco non può essere assunto dopo il secondo anno di età, ed è più efficace se iniettato subito. Così l’Associazione Sociale e Culturale Ideazione ha deciso di supportare questa importante gara di solidarietà attraverso la raccolta fondi lanciata dalla famiglia di Paolo sulla piattaforma “gofoundme”.

https://www.gofundme.com/f/ aiutiamo-il-piccolo-paolo- scavo?utm_medium=copy_link& utm_source=customer&utm_ campaign=p_nacp+share-sheet& rcid= 8774be6c80d94780a31270fef16226 d2