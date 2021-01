Il recente passato che torna a far visita. E’ quello che rappresenta la Team Altamura per Carlo Clemente, centrocampista della Fidelis Andria protagonista con i murgiani nel gruppo H della Serie D 2018/2019. Per il classe 1998 l’incrocio con la formazione allenata da Alessandro Monticciolo è speciale e il diretto interessato non lo nasconde.

Alle spalle c’è un’altra sfida interna, lo 0-0 contro il Nardò in cui la Fidelis ha confermato la sua solidità difensivia ma ha anche palesato una certa difficoltà nell’arrivare davanti al portiere avversario, attestata dai 3 gol nelle ultime 4 gare di campionato.

Arrivato ad Andria nella sosta natalizia, Clemente sin qui si è reso utile a gara in corso sempre a destra, prima contro il Gravina e poi appunto contro il Nardò, Duttilità è la parola d’ordine del calciatore, che all’attivo ha anche 18 presenze in C con la Casertana.

Testa alla Team Altamura, allora, formazione che con il 2-0 al Fasano è salita in seconda posizione. La Fidelis vuole però dare continuità a una marcia che vede Manzo e soci imbattuti da 6 gare.

Il servizio.