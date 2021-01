“Restando in tema salute vi aggiorno riguardo il bollettino covid della nostra città: 543 contagi attivi, di cui 511 domiciliari e 32 ricoveri”. Lo ha detto il Sindaco Giovanna Bruno in occasione del consueto messaggio serale sui social.

Il primo cittadino ha anche annunciato:

“Andria per il terzo anno di fila ha ottenuto il riconoscimento Spighe Verdi, l’equivalente del titolo Bandiera Blu per le città marittime. Gran parte del punteggio necessario per questo riconoscimento lo dobbiamo alla nostra agricoltura, motivo per cui dobbiamo insistere nel valorizzare questo settore che rappresenta le nostre radici. Come amministrazione ci stiamo impegnando per ottenere altri risultati simili”.

Infine, Giovanna Bruno conclude: “Abbiamo intrapreso un percorso di valorizzazione di Montegrosso deliberando in giunta comunale l’adesione alla rete Borghi della Salute. L’iniziativa, portata avanti dall’assessore Cesare Troia, punta alla promozione di azioni a tutela della salute, del benessere e del miglioramento della qualità della vita”.