Da un derby ad un altro. Da quello vinto contro il Gravina a quello mancato contro il Taranto sino a tornare in campo con il Nardò. La Fidelis continua la sua avventura spezzettata in questo torneo di serie D e domenica affronterà i neretini nuovamente al “Degli Ulivi”. Una gara importante per la classifica e per il morale contro un avversario decisamente in salute.

Il gruppo guidato dal giovanissimo Danucci è tra le sorprese di questo campionato e la vittoria di domenica scorsa contro l’Altamura ha certificato un percorso sin qui davvero positivo per il Nardò. Per il tecnico Panarelli c’è massimo rispetto per l’avversario ma anche consapevolezza di voler far bene per dare continuità ai propri risultati.

In casa Fidelis si contano le assenze di Paparusso e quasi certamente Cristaldi. Potrebbe, invece, esserci il rientro di Zammit. Possibilità di scelte per Panarelli che potrebbe optare per l’inserimento di Scaringella dal primo minuto in avanti al fianco di Prinari e Cerone. Tempo in questi dieci giorni di stop anche per migliorare proprio l’inserimento in gruppo dei nuovi arrivati in casa biancazzurra.

La gara sarà trasmessa in diretta a partire dalle 14,15, come al solito, sui profili social della Fidelis Andria e cioè facebook e Youtube, grazie alla produzione assicurata da Telesveva partner dei biancazzurri.

L’intervista completa su News24.City.