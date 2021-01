Non è mai banale parlare di un’esperienza che cambia la vita. Non è banale dire che il Servizio Civile è un’esperienza che cambia la vita. Un anno intero di volontariato che permette di formarsi, di prepararsi in qualche modo al mondo del lavoro, di vivere a contatto con le esigenze sociali più importanti della popolazione.

Stamane sono stati presentati ad Andria, presso la sede di Federazione delle Misericordie di Puglia, i tanti progetti delle 19 Misericordie che porteranno nel prossimo anno oltre 300 nuovi volontari di servizio civile per le comunità da Otranto a Castelluccio Valmaggiore.

Uno sforzo importante quello dei colori giallociano in tutta Italia con oltre 3mila giovani che saranno accolti per questa esperienza. Nello specifico, in Puglia, saranno 251 i giovani selezionati con bando ordinario e 56 con bando “garanzia giovani”. I servizi attivati riguardano le tantissime attività messe già in campo quotidianamente dalle Misericordie sia in ambito sociale che di protezione civile. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone. Qui attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. Per informazioni sui progetti delle misericordie sarà possibile collegarsi al sito www.misericordie.it.

