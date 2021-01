Avrebbe posizionato delle pietre lungo il viale che conduce al Cimitero comunale, costringendo gli automobilisti ad entrare nello spiazzale grande adiacente pagando un “pedaggio”. E’ accaduto questa mattina ad Andria dove un parcheggiatore abusivo è stato fermato dall’intervento dei Carabinieri. Nonostante il divieto di sosta ambo i lati, l’uomo aveva escogitato l’astuto stratagemma per non correre il rischio di perdere i suoi “incassi”, costringendo gli automobilisti ad accedere al piazzale facendosi consegnare pochi spiccioli in modo illecito. La segnalazione è giunta subito ai militari federiciani che tempestivamente sono intervenuti per bloccare l’uomo.

Sul posto, successivamente, è intervenuta la Polizia Locale di Andria che ha provveduto a far ripristinare la strada dalle pietre e mettere in sicurezza la zona.