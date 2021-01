Calze per i piccoli ospiti del reparto Pediatria del “Bonomo”. E’ la storia di una “Befana” speciale, che questa volta “non vien di notte” ma di mattina. Un gesto per rendere il giorno dell’Epifania un po’ più dolce e colorato. A vestire i panni della simpatica vecchietta sulla scopa è stata una delegazione ANSPI della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo che questa mattina si è recata presso l’Ospedale di Andria per consegnare calze colorate ricche di dolci per i piccoli ospiti, felicissimi di poter ricevere un dono tanto atteso dai bambini nel giorno dell’Epifania.

Ecco alcuni scatti del momento della consegna: