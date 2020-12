Ieri in consiglio comunale i capigruppo di maggioranza (Michele Di Lorenzo, Emanuele Sgarra, Ciccio Bruno e Mirko Malcangi) hanno presentato un odg urgente – che verrà discusso e votato durante il prossimo consiglio comunale – per impegnare l’amministrazione comunale ad adottare tutti gli atti necessari affinché la centrale operativa del 118, per la quale la legge di bilancio regionale 2021 ha previsto lo stanziamento delle relative risorse, abbia sede nella Città di Andria, Città in cui ha già sede la direzione generale Asl e i sistemi informativi.