Non può che esser definita una giornata storica quella di domenica 27 dicembre 2020. Una data che segna l’inizio di una flebile speranza di superare o comunque rendere meno violenta una pandemia che sta caratterizzando un momento davvero complesso per l’intero pianeta. Il 27 dicembre sarà il V-Day, il primo giorno per la campagna vaccinale anti Covid. Il V-Day in Puglia parte dal Policlinico di Bari, alle ore 8. Dall’ingresso di viale Ennio entreranno i mezzi per consegnare le 505 dosi di vaccino assegnate alla Regione Puglia. Le prenderà in consegna la dottoressa Maria Dell’Aera, responsabile della farmacia ospedaliera, che le suddividerà nei contenitori termici destinati ai punti di vaccinazione delle 6 province pugliesi. Il vaccino in questa fase viene trasportato e conservato a una temperatura tra 2 e 8°C. «Una svolta decisiva nella lotta alla pandemia» l’ha definita il presidente della Regione Michele Emiliano. La prima vaccinazione dovrebbe esser somministrata attorno alle 9 all’interno del Centro Trasfusionale dove nella sala donatori sarà presente la dott.ssa Lidia Dalfino, dirigente medico della rianimazione Covid del Policlinico di Bari, prima ad esser vaccinata in regione. A seguire saranno vaccinate la specializzanda Lucilla Crudele e l’infermiera Anna Ventrella in servizio al Pronto Soccorso.

Tempistiche simili anche nella BAT dove saranno distribuite circa 80 dosi di vaccino. Dalle 9 si parte all’interno del Dipartimento di Prevenzione ad Andria in viale Trentino 79: qui saranno somministrati i primi 3 vaccini a Riccardo Matera (Direttore Dipartimento di Prevenzione), Stefania Menolascina (Dirigente Medico Sisp Andria) e Danny Sivo (Coordinatore Medici di Lavoro). Subito dopo saranno vaccinati altri 10 operatori degli Uffici di Igiene e a seguire i vaccini saranno distribuiti al Covid Hospital di Bisceglie, al 118, all’Opera Don Uva di Bisceglie, ai medici di medicina generale e alle Usca.