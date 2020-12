Grave incidente stradale ancora sulla S.P. 43 a poche centinaia di metri dal Santuario del S.S. Salvatore.

Nel pomeriggio odierno, intorno alle ore 16:20, il conducente trentenne di una Lancia Lybra con a bordo una ventiseienne, che percorreva la strada provinciale proveniente da Andria e diretto verso Montegrosso, per cause in corso di accertamento, all’uscita da una curva e complice l’asfalto bagnato dalla pioggia, ha perso il controllo del veicolo, che ha urtato contro un muretto ed è rimbalzato sull’opposta corsia di marcia proprio mentre sopraggiungeva un’autovettura Fiat Stilo, condotta da un uomo di 75 anni, scontrandosi violentemente con quel veicolo.

La collisione cagionava il ferimento di tutte e tre le persone coinvolte, andriesi, che ha richiesto l’intervento di due autoambulanze del SET 118 e di equipaggi dei nuclei di Pronto Intervento e della Viabilità della Polizia Locale, che stanno ancora eseguendo i rilievi e regolando la circolazione stradale sull’arteria stradale.

Uno dei conducenti è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso del presidio ospedaliero di Andria mentre le altre due persone hanno riportato lesioni apparentemente più lievi e sono state trasportate in codice giallo presso il medesimo nosocomio.

Al vaglio degli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale, oltre ai comportamenti alla guida dei coinvolti, anche le ragioni giustificative della loro presenza sulla strada e quindi degli spostamenti, dato che oggi tutta l’Italia è in zona rossa.