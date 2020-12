Dopo più di dieci anni dall’istituzione della Provincia di Barletta Andria Trani, un altro tassello nella costruzione dell’ente sembra esser ormai ad un passo: a tarda sera, ieri, il Consiglio Regionale ha approvato l’istituzione della sesta centrale operativa di emergenza urgenza del 118. La centrale operativa sarà all’interno del territorio della sesta provincia. In particolare il consiglio regionale ha approvato, all’interno della manovra di bilancio di previsione 2021, l’articolo 27 che specifica come entro sei mesi si provvederà all’attivazione. Le spese saranno a carico del fondo sanitario regionale.

La BAT è attualmente compresa nel territorio di competenza parzialmente della centrale operativa del 118 di Bari e parzialmente in quella di Foggia, un territorio molto grande. L’emendamento al disegno di legge numero 149 ha visto come primo firmatario il consigliere regionale Giuseppe Tupputi di Con Emiliano che ha spiegato nella relazione introduttiva all’emendamento come sia impellente l’attivazione della centrale operativa del 118 nella BAT visto che spesso c’è congestione delle linee telefoniche legate alle richieste di soccorso. Il consigliere regionale ha voluto puntare l’accento anche sui tempi di attesa spesso molto lunghi per l’intervento delle equipe sanitarie anche a causa di una gestione spezzettata del servizio.

La BAT era comunque l’unica provincia pugliese a non aver ancora visto l’istituzione della centrale operativa. «Ringrazio l’assessore Lopalco per aver sostenuto fermamente la proposta contribuendo così a dare una risposta concreta alle criticità di un territorio messo a dura prova dalla pandemia – ha voluto spiegare a margine dell’approvazione Tupputi – A fronte di numerose segnalazioni vista la congestione dei centralini dell’Asl BT dovuti all’emergenza sanitaria in corso, la centrale operativa 118 consentirà fattivamente di abbattere tempi di attesa, mitigare i disagi per gli operatori sanitari e facilitare l’attivazione dei soccorsi». Ora sarà necessario individuare in uno dei dieci comuni uno stabile idoneo ad accogliere la centrale operativa.