La SSD Fidelis Andria 2018 comunica il trasferimento in prestito dell’esterno difensivo Matteo Frisenda. Il giovane classe 2001 nella scorsa stagione ha collezionato 21 presenze nel Nardò Calcio per poi passare quest’estate alla Correggese nel girone D della massima serie dilettantistica. Grazie alla sua duttilità, Frisenda sarà molto utile al tecnico Panarelli che lo ha già inserito nella lista dei convocati per la trasferta di Fasano. La società biancazzurra, inoltre, comunica la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Djwomo Adusa al Matese Calcio.

La SSD Fidelis Andria 2018 comunica inoltre di aver concesso un permesso più lungo al calciatore Hristo Gogovski che resta dunque in patria in Bulgaria per un grave problema familiare: “Il trasferimento alla Fidelis rappresenta per me un passo avanti per la mia carriera – ha voluto precisare Gogovski – ringrazio il Presidente Roselli per aver compreso che in questo momento per me delicato, la mia priorità è stare vicino alla mia famiglia”.