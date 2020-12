«La storia, gli sforzi e il futuro di migliaia di attività commerciali rischiano di svanire nel nulla, feriti a morte dalle forzate chiusure causate dalla emergenza sanitaria e dalla concorrenza sleale praticata da colossi come Amazon, che continua a incrementare utili nel bel mezzo di una pandemia mondiale». Interviene così in una nota il coordinamento di Gioventù Nazionale Andria che, con l’iniziativa “A Natale Compra Locale”, ha voluto sensibilizzare la cittadinanza andriese sul sostegno alle attività del territorio in questo periodo natalizio così difficile.

La campagna era stata lanciata con grafica social nelle scorse settimane. È continuata, poi, anche per le strade (non solo del centro città) con un volantinaggio, in sinergia altresì con le stesse attività, che hanno ‘gradito’ tale spirito solidale.

«I negozi, piccoli e grandi, rappresentano dei reali presidi che insistono sulla vita sociale ed economica delle nostre città. Investiamo dove abita il nostro cuore, aiutandoci da vera comunità!», conclude la nota.