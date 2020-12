«Così come leggiamo con soddisfazione le dichiarazioni e richieste formulate dal consigliere Civita della lista Scamarcio Sindaco, allo stesso modo leggiamo con grande stupore le dichiarazioni del neo assessore Pasquale Colasuonno in merito alla sosta gratuita sulle strisce blu agli operatori sanitari. Sicuramente Colasuonno dimentica di non essere più all’opposizione ma di essere amministratore della nostra Città, dal quale ci si aspetta una risoluzione alla richiesta formulata. Invece come sempre accade, forse per mancanza di argomenti, ci si limita a dire che è colpa della passata Amministrazione, che forse non aveva previsto l’ondata del Covid-19». Scrive così, in una nota, la coalizione di centrodestra.

«Vorremmo sommessamente ricordare che il contratto non prevede agevolazioni per la sosta a Sindaco, assessori, consiglieri e dirigenti, eppure gli stessi usufruiscono di pass per la sosta nell’espletamento delle loro funzioni, giusta delibera di giunta ante 2010, così come lo stesso contratto non prevede la sosta gratuita per le auto elettriche ed ibride, oggi resa possibile grazie a una delibera di giunta e ad una integrazione al contratto. Così alla stregua di quanto sopra, in virtù dell’eccezionalità della pandemia e del lavoro intenso ed encomiabile degli operatori sanitari è possibile addivenire alla richiesta formulata concedendo loro, la gratuità per la sosta in questo periodo emergenziale».