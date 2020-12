Gol a giro… e da capogiro, tre punti e titolo di man of the match. Non poteva sognare esordio migliore Alessandro Avantaggiato, decisivo nel 2-1 di Aversa con la Fidelis Andria grazie a un gran destro da fuori area che ha aperto come una scatoletta di tonno la partita, seguito dal bis di Cerone e dalla rete della bandiera campana.

Partito largo a destra nel 3-4-2-1 di Panarelli, Avantaggiato è diventato un fattore migrando a sinistra con il passaggio al 4-4-1-1: è da quella mattonella che è partito il destro del vantaggio.

Prima parte di stagione ad Altamura, il 20enne originario di Lecce nella scorsa stagione si è diviso tra Nardò e Taranto collezionando 25 presenze fino all’interruzione del campionato. Determinante, spiega, è stata la volontà di ritrovare mister Panarelli.

Domenica al Degli Ulivi arriverà la corazzata Casarano. Per affrontare il team di Feola servirà rispetto, ma senza timore.

