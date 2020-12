E’ partita l’iniziativa “La mascherina solidale”, a cura de Le Amiche per le Amiche, e resa possibile grazie alla generosa donazione di ben 400 mascherine dell’azienda Giorgino Company, ancora una volta a sostegno dell’Associazione tutta al femminile.

«Oggi ero orgogliosissima di indossare questa mascherina (ormai diventata un accessorio indispensabile) – spiega Francesca Magliano in un post – perché a parte l’effetto glamour, per la nostra associazione, che da sempre si autofinanzia, rappresenta il modo per raccogliere fondi e riuscire a sostenere tutti o quasi tutti i costi delle nostre iniziative solidali. Con il ricavato delle donazioni riusciremo in parte a sostenere i costi della nostra casa, dello sportello di ascolto telefonico e soprattutto anche quest’anno porteremo un po’ di gioia e speranza nelle case di diverse famiglie andriesi e soprattutto dei loro bambini.

Potete con il vostro piccolo contributo aiutarci a sostenere tante donne e le loro famiglie, non solo andriesi. Potete contattarci in posta privata o al numero 3392212131».