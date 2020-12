«Un’emergenza nell’emergenza», queste le parole del Ministro agli Affari Regionali e le Autonomie nel Governo, l’On. Francesco Boccia, in visita ufficiale al Comune di Andria per fare il punto non solo dell’emergenza sanitaria in corso ma anche della grave situazione finanziaria in cui versa la città. L’incontro è avvenuto con il Sindaco Giovanna Bruno ed il Prefetto Bat Maurizio Valiante. «Andria – ha aggiunto Boccia – merita trasparenza, chiarezza sulla situazione economica, e noi saremo accanto al Giovanna in questo percorso di risanamento».

A tal proposito il primo cittadino di Andria ha chiarito che attualmente non si parla in alcun modo di dissesto. Lunedì 14 dicembre, al vaglio del Consiglio Comunale, uno dei passaggi più importanti per compiere solo il primo passo verso il “riequilibrio” della città.

Il Ministro Boccia seguirà il Sindaco Bruno nelle prossime tappe, in primis per cercare sostegno anche attraverso i diversi ministeri.

Capitolo covid-19. C’è attesa ad Andria, così come a Barletta, Bisceglie e Spinazzola, per sapere se i quattro comuni della Bat resteranno in zona arancione o passeranno a quella gialla. Per il Sindaco Bruno, al di là di questo aspetto, non dovranno cambiare le norme comportamentali.

Pace fatta, intanto, per quanto riguarda i ristoratori colpiti nel giorno dell’Immacolata dal ritorno alla zona arancione.

Il servizio.