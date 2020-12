Lo sportello d’ascolto “Noi con Voi”, attivo presso l’Ambulatorio Solidale di Misericordia già da anni, scende ancor più in campo in questo momento di grande difficoltà a causa della pandemia da Covid-19. Lo sportello assicurerà un servizio di supporto psicologico e ascolto attivo alle persone con disagio emotivo e difficoltà socio-assistenziali, relativamente alla gestione di ansia, stress e paura soprattutto nell’attuale fase di emergenza. Professioniste specializzate offrono gratuitamente il proprio servizio, anche a distanza. Sarà possibile chiedere un appuntamento ed esser messi in contatto con psicologhe o assistente sociale, a seconda del tipo di richiesta ed effettuare un colloquio telefonico o a distanza attraverso le piattaforme digitali individuate come skype o zoom.