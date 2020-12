Il Settore Servizi Sociali, Demografici, Educativi, informa che, è stato indetto il BANDO di CONCORSO per l’ATTRIBUZIONE del CONTRIBUTO INTEGRATIVO per il PAGAMENTO del CANONE di LOCAZIONE ANNO 2020 – ANNO di COMPETENZA 2019.

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata dal 10/12/2020 ed entro e non le ore 12:00 del 30/12/2020, pena l’esclusione, solo ed esclusivamente on-line al seguente link: https://www.comune.andria.bt.it/attivita/fitto-casa-2020/ avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in un unico file esclusivamente in formato pdf, denominato nel seguente modo: “FITTO CASA 2020 – COGNOME NOME – CODICE FISCALE” (in ogni caso il file non deve superare una dimensione di 8 Megabyte).

La domanda, contenente un questionario – in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 – formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo, è scaricabile sulla home page del sito istituzionale del Comune di Andria e alla voce: MODULISTICA.

Ecco il modulo: 10-12-2020_3.-modulo-di-domanda-bando-fitto-casa-2020-competenza-2019