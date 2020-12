“Le strenne natalizie del Calcit”. In occasione delle festività natalizie, e non potendo organizzare eventi in presenza anche nei prossimi mesi, il Consiglio Direttivo della storica associazione di volontariato andriese, ha stabilito di promuovere una raccolta fondi attraverso la vendita di Stelle di Natale (tre le tipologie disponibili: piccole medie e grandi) nella tradizione delle “piantine fiorite del Calcit”, dispositivi di protezione individuale (maschere chirurgiche ed FFP2) e calendari da tavolo.

È possibile prenotare, chiedere informazioni e concordare la consegna di piante, dispositivi di protezione individuale e calendari rivolgendosi ai seguenti numeri di cellulare: 3338373307; 3474843084; 3280260572; 3331023201. La somma raccolta servirà per le attività del C.A.L.C.I.T. in favore dei malati oncologici particolarmente bisognosi e delle loro famiglie. «Confidiamo, pertanto, – spiegano dal Direttivo del Calcit – nella sensibilità di tutti i concittadini per aiutare i tanti che soffrono e hanno bisogno di aiuto».