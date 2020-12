Domenica si torna in campo, discorso che vale anche per la Fidelis. Le protagoniste del campionato di serie D lo faranno seguendo un nuovo protocollo sanitario, specifico per il principale torneo dilettantistico, ma le preoccupazioni dei presidenti per il futuro non sono state spazzate totalmente.

Nonostante le difficoltà del momento, la Fidelis non è rimasta a guardare sul mercato. E dopo Hristo Gogowski, centrocampista bulgaro di ventisette anni, proveniente dal Molfetta, ha piazzato il colpo ad effetto assicurandosi le prestazioni di Federico Cerone, trequartista di grande esperienza, specialista dei calci piazzati: nel primo segmento di questo campionato ha giocato a Brindisi. E poi…

Torna domenica anche il campionato della Fidelis. Riprende dalla settima giornata e dalla trasferta contro l’Aversa. Da una campana ad un’altra, dunque. Dalla Puteolana, sconfitta 3-0 al Degli Ulivi il 1 novembre, alla compagine normanna, che domenica scorsa ha giocato poco più di mezz’ora contro il Fasano, prima della sospensione per impraticabilità del campo, e sette giorni prima ha pareggiato in casa contro il Nardò.

Il servizio.