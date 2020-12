Da ieri pomeriggio è apparso sul web un video realizzato dai giovani dell’Opera Salesiana di Andria. Per la festa dell’Immacolata, a quarant’anni dalla scomparsa di John Lennon, hanno deciso di riproporre una delle canzoni più famose dei Beatles: Let it be.

Una canzone all’apparenza scollata dal contesto ecclesiale della festa della Vergine Maria; in realtà si tratta di un grido di speranza laico sempre attuale.

Cantano i Beatles: “Quando mi ritrovo in momenti di difficoltà, Madre Maria viene da me dicendomi parole sagge (…) E quando la notte è offuscata da nuvole, c’è ancora una luce che splende su di me. Luce che continuerà a splendere fino a domani”

Lontani fisicamente ma virtualmente vicini, i ragazzi del Centro Giovanile Salesiano vogliono lanciare questo messaggio di rinnovato affidamento alla Vergine Maria, perché in questo giorno a Lei dedicato non si spenga in ognuno di noi la luce che possa orientarci verso un domani migliore, soprattutto in questo periodo di grande di difficoltà per la città e il Paese intero.

Il video è visibile sulla pagina Facebook “Centro Giovanile Oratorio Salesiano Andria”, sulla pagina Instagram “Salesiani Andria” e sul canale YouTube.

Di seguito il link dove poter visionare il video.