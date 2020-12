Nella grinta di Gioacchino Carullo, per tutti Kikko, c’è la voglia della Fidelis Andria di tornare in campo a 42 giorni dall’ultima volta. Tanti ne saranno trascorsi domenica prossima, quando i biancoazzurri saranno ospiti dell’Aversa nella settima giornata di campionato. Impegno per il quale mister Gigi Panarelli avrà a disposizione anche gli ultimi arrivati, Federico Cerone e Hristo Gogovski. Quest’ultimo, spiega il preparatore atletico Giuseppe Ciciriello, è già in buone condizioni.

Fondamentale in queste sei settimane senza calcio giocato è stato il ruolo dei veterani in organico, bravi nel tenere il gruppo compatto e sul pezzo.

Ci ha messo poco tempo per meritarsi la fiducia di Gigi Panarelli, che lo ha già allenato nella stagione 2018-2019 a Taranto Carullo. Laterale mancino del ’99, utilizzabile ancora come juniores per la modifica attuata agli anni di nascita degli under in serie D, colpisce per esplosività

Nella Fidelis che riparte, sono certe due assenze: quelle degli infortunati Minacori e Zammit Lonardelli.

Punti e solidità. Sono le richieste che la Fidelis fa al ritorno in campo, di fronte a un’Aversa che in una gara e mezza ha pareggiato con il Nardò e si è vista stoppata dal vento ad Alberobello contro il Fasano, dove vinceva 1-0 al 34′ del primo tempo. Il punto di ripartenza è in panchina e si chiama Gigi Panarelli.