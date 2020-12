“La testimonianza di S. Lucia, vergine e martire, ci sproni sempre più a saper donare la vita al servizio del Vangelo e del mondo. La festa di S. Lucia offre a tutti la possibilità di considerare la grandezza di una donna che, per la fedeltà al Vangelo e ai suoi non negoziabili valori, non ha risparmiato nulla di sé ma ha dato la sua vita, in nome del coraggio della coerenza“. Scrive così, in una nota, don Geremia Acri.

“Tale esempio deve provocare la coscienza di tutti noi che, mentre ci onoriamo del nome cristiano, in modo palese o ancor peggio subdolo lo tradiamo con l’incoerenza della vita.

Essere cristiani non è una pennellata di estetica, e nemmeno una etichetta di prestigio da ostentare in circostanze diverse; non è un lasciapassare di potere.

Essere e dirsi cristiani è una scelta di coerenza che non conosce e non ammette compromessi”.

Alla luce all’emergenza sanitaria in atto, quest’anno la festa in onore di Santa Lucia si svolgerà in questa modalità:

Domenica 13 Dicembre: festa liturgica di S. Lucia

Ore 10:00 – Santa Messa presieduta dal Vescovo di Andria,

S.E. Mons. Luigi Mansi.

Per dare la possibilità, ai tanti devoti di unirsi spiritualmente la celebrazione Eucaristica sarà trasmessa in diretta tv.

Si informa che la chiesa resterà chiusa in questo giorno per evitare assembramenti. Tenendo conto della capienza della chiesa, non può superare il numero di 20 persone prenderanno parte alla celebrazione alcuni rappresentanti.

Venerdì 11 dicembre

La chiesa è aperta per la preghiera personale

dalle ore 17:00 alle ore 19:30

Sabato 12 dicembre

La chiesa è aperta per la preghiera personale:

dalle ore 09:00 alle ore 11:30

dalle ore 17:00 alle ore 19:30

La Santa Messa, nella chiesa S. Lucia si celebra il 13 di ogni mese, giorno dedicato alla venerazione della Santa, alle ore 19:00 e a seguire la della benedizione, omettendo l’unzione con l’olio benedetto in ottemperanza alle disposizioni vigenti, per i videolesi e per quanti si rivolgono alla santa protettrice degli occhi e della vista.